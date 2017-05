Normandie : il se masturbe dans un bus et saisit une femme à la gorge

Un individu, accusé d'agression sur une jeune fille dans le bus TEOR à Rouen (Seine-Maritime), a été jugé en comparution immédiate mardi 2 mai 2017. Il a été condamné à trois mois de prison ferme.

Dans un bus TEOR de Rouen (Seine-Maritime), dimanche 9 avril 2017, un jeune couple et un enfant voient, assis devant eux, Mickaël Lefebvre, 30 ans, se caresser le bas-ventre, la main dans son pantalon. Choqués, ils lui font vertement remarquer qu'un enfant de douze ans le regarde.

Il saisit la jeune femme à la gorge

Vexé, celui-ci s'énerve et saisit la jeune femme à la gorge. Son compagnon intervient mais l'homme semble violent et profère des menaces de mort. La police est appelée au prochain arrêt pour entendre les protagonistes, qui sont amenés au commissariat et confrontés dans leurs déclarations.

Le prévenu reconnaît son geste et les menaces de mort. "Je sais que c'est mal, je ne le ferai plus", bredouille-t-il à l'audience. Son casier judiciaire fait déjà état de dix-sept condamnations pour vols, extorsion de fonds et port d'arme.

Pour le Ministère Public, "la réitération des faits est insupportable". La défense du prévenu rétorque que "l'incarcération ne peut que fragiliser davantage le prévenu". Le Tribunal le déclare coupable des faits constatés et le condamne à neuf mois de prison dont six assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de dix-huit mois.

A LIRE AUSSI.

Calvados : il casse deux dents à sa compagne et lui arrache les cheveux

Calvados : un jeune homme ayant la phobie des gendarmes est jugé pour menaces de mort