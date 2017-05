Badminton : Romain Eudeline s'impose à Caen

Le week-end des samedi 29 et dimanche 30 avril 2017, Romain Eudeline disputait un tournoi Élite à Caen (Calvados). Un tournoi que le pensionnaire du Maromme-Déville-Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) a remporté avec brio.

La saison est terminée pour les joueurs du MDMSA (Seine-Maritime), mais ses représentants continuent de briller en solo. Et quand ce n'est pas Julien Maio qui s'illustre, Romain Eudeline prend la relève. Lors du tournoi Élite disputé à Caen (Calvados) les 29 et 30 avril, Eudeline s'est imposé en battant William Goudailler, joueur de Boulogne-Billancourt, en deux sets secs en finale (21/10 et 21/15).

Auparavant, le Normand s'était défait de Maxime Renault puis de Bastien Delaval. Pour continuer sur cette bonne lancée, Romain Eudeline se rendra dans dix jours disputer l'Open de Slovénie.

