Un prêtre de la Manche jugé pour viols et actes de barbaries

Le 03 mai 2017 à 09:40 Par : Thibault Deslandes

Un prêtre de 43 ans, originaire de la Manche, est jugé depuis le mardi 2 et jusqu'au vendredi 5 mai 2017 devant la cour d'assises des Yvelines. Il est accusé de viols et actes de barbaries sur trois femmes en 2009 et 2010.