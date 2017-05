Tennis de table : le SPO Rouen ressort vainqueur du derby normand face à Argentan

Mardi 2 mai 2017, le SPO Rouen (Seine-Maritime) recevait Argentan (Orne) pour le derby normand dans le championnat de Pro B masculine de tennis de table. Un match qui a tourné à l'avantage des Rouennais.

En milieu de tableau, Argentan partait dans la peau du challenger challenger face au SPO Rouen (Seine-Maritime) qui cumulait trois victoires d'affilées avant le coup d'envoi. "On est dans un championnat très difficile, chaque match est important", confiait le coach Eric Varin.

Le SPO sans trembler

Les Rouennais ont bien suivi les instructions et n'ont pas laissé la moindre chance à Argentan. Dans le premier match, Jesus Cantero ne fait qu'une bouchée de Vildan Gadiev et l'emporte 3-1 (9-11, 11-8, 11-5, 11-6). Dans le second match, Nan Liu s'impose en trois sets secs contre Arseniy Gusev (11-9, 11-8, 11-4). Après la pause, le double rouennais conclut la rencontre rapidement encore en trois sets (11-8, 11-3, 11-4).

Le SPO Rouen prend donc les trois points de la victoire et garde sa place de leader avec 38 points (10 victoires pour 5 défaites). Juste derrière, Saint-Denis compte 36 points. Le championnat se resserre de plus en plus en cette fin de saison alors que seulement trois matches restent à jouer.

A LIRE AUSSI.

Tennis de table: Faux pas pour le SPO Rouen

Tennis de table : Le SPO Rouen partage la tête du classement de Pro B