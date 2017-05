La Région prépare les Olympiades des Métiers

Mardi 25 avril 2017, David Margueritte, vice-président en charge de la formation à la Région, présentait à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) le dispositif mis en place pour accueillir les Olympiades des Métiers à Caen (Calvados) en novembre 2018.

L'événement n'aura lieu qu'en 2018, mais la région annonce déjà avoir prévu les grands moyens pour accueillir les Olympiades des Métiers à Caen. Ce 25 avril, David Margueritte, vice-président en charge de la formation, présentait le dispositif mis en place pour ce qui "au-delà de la compétition, sera un formidable coup de projecteur sur les métiers et les formations professionnelles". En tout, plus de 600 jeunes des quatre coins de la France seront sélectionnés pour cette finale. Mais ce sont au total 75 000 personnes qui sont attendues au cours de ces trois jours de compétition entre les bénévoles, les visiteurs et les scolaires qui pourront peut-être saisir cette occasion pour découvrir une nouvelle orientation. Du BTP à la restauration en passant par l'automobile ou les technologies, c'est un bel échantillon du savoir-faire français qui sera représenté.

