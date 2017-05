Disparition inquiétante à Rouen : les proches lancent un avis de recherche

Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 avril 2017, un jeune homme de 28 ans a disparu à Rouen (Seine-Maritime). Sans nouvelle depuis, ses proches lancent un appel à témoins.

"Il est parti d'une soirée chez une amie vers 3h30 du matin, dimanche 30 avril 2017 et nous sommes sans nouvelle depuis", explique Raphaël. Il serait ainsi l'une des dernières personnes à avoir vu Samir Chaouki, son ami d'enfance. Sans nouvelle de ce jeune homme de 28 ans depuis, ses proches lancent un appel à témoins.

Une enquête de police

"Nous avons contacté la famille, les amis, personne n'a de nouvelles et il ne répond plus à son téléphone", s'inquiète Raphaël. La dernière fois que Samir, 1m75, portant un blouson bleu foncé, un pantalon noir et des bottines à lacets rouge foncé, a été vu, il quittait le quartier du bar Le 3 pièces pour se rendre dans le quartier de Saint-Sever, rive gauche.

Il redoute que son ami ne soit la personne tombée dans la Seine ce dimanche vers 4h du matin. La police enquête actuellement pour savoir s'il existe un lien entre ces deux affaires.

Toute personne l'ayant vu on disposant d'informations peut contacter ses proches au 06 76 37 77 26.

