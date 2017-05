Mangez vite mais vegan à Caen

Le Triple V, fast-food vegan ouvre le jeudi 4 mars 2017 à Caen (Calvados).

Des plats bio, sains et végan... C'est la promesse du triple V. Un fast-food vegan ouvert depuis le jeudi 4 mai 2017 au 15 rue Saint-Sauveur à Caen (Calvados). Les plats, faits maison sont à consommer sur place ou à emporter.

La promotion du renouvelable

Les barquettes, couverts ou encore sacs à emporter sont en fibres 100% végétales, compostables et biodégradables. Il est également possible de recharger les téléphones portables, tablettes et ordinateurs sur place avec une électricité issue de l'énergie renouvelable et le wifi est gratuit.

Pratique. Du mardi au samedi de 11h au 18h30.