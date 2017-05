Présidentielle : le meilleur du débat entre Eric Halphen et Nicolas Bay

L'ancien juge anti-corruption Eric Halphen, aujourd'hui rallié à Emmanuel Macron et probable candidat aux législatives dans le Calvados, et le n°3 du Front National Nicolas Bay ont participé ce mardi 2 mai 2017 au débat organisé par Tendance Ouest avant le second tour de l'élection présidentielle. Extraits choisis.

• Sur l'Europe



Nicolas Bay : "La position de Marine Le Pen n'a pas changé. Elle veut que la France retrouve sa liberté. Nous voulons retrouver une monnaie qui soit un outil au service de l'économie. Aujourd'hui, l'euro sert les intérêts de l'Allemagne. Il faut soumettre à référendum cette question [de la sortie de l'euro]. On peut avoir une monnaie nationale mais on aurait, comme l'écu par le passé, une monnaie d'échange international."

Eric Halphen : "L'Europe, c'est notre seule chance. Sans l'Europe, nous n'aurions plus aucun débouché. Si on se replie sur nous, à qui les pêcheurs, les agriculteurs vendront-ils leurs poissons et leurs produits ? Oui, il faut rendre l'Europe plus efficace, plus démocratique, plus simple. Il y a beaucoup trop d'intervenants, de règles. Mais l'Europe est une chance. Quand nous sommes unis, nous sommes plus forts."

• Sur l'emploi



Eric Halphen : "Cela commence dès l'école. Quand les enfants sont mis sur de mauvais rails ou pas aidés par leurs familles, cela peut mener à des chômeurs plus tard. L'école dans les milieux les plus défavorisés, c'est important. Emmanuel Macron propose qu'il n'y ait pas plus de 12 élèves dans les petites classes dans les zones prioritaires."

Nicolas Bay : "La France combine aujourd'hui tous les défauts de l'ultralibéralisme et du socialisme. L'État doit assumer son rôle de protecteur économie française en mettant en avant le patriotisme économique, en mettant en oeuvre des quotas, des droits de douane, des contingentements pour éviter la concurrence déloyale. Et puis il faudra réorienter la baisse des charges vers TPE et PME, qui constituent la majorité de nos entreprises."

• Sur la sécurité



Nicolas Bay : "Il faut rétablir la sécurité du pays. Il faut rétablir des contrôles aux frontières pour contrôler qui entre sur le territoire national. Cela nécessite de rétablir des postes-frontières et l'embauche de 6 000 douaniers. Il y a une urgence à redonner des moyens humains, matériels, moraux à nos forces de sécurité."

Eric Halphen : "Nous voulons plus de sécurité mais ce n'est pas uniquement en mettant un douanier à la sortie de la gare que ça va changer quoi que ce soit. Il faut lutter efficacement contre le terrorisme mais ça ne se passe pas uniquement aux frontières. Le premier angle, c'est le renseignement. C'est primordial. Emmanuel Macron propose d'instaurer une task force qui dépendra directement du Président et qui, 24h/24, analysera, déchiffrera, déterminera les risques potentiels de façon à pouvoir agir immédiatement. C'est au niveau européen qu'on peut avoir les éléments pour évaluer les risques potentiels."

Nicolas Bay : "Ceux qui ont frappé la France depuis 2015 sont tous immigrés ou issus de l'immigration. Il faut tarir à la source le problème, en finir avec l'immigration légale et clandestine."

Eric Halphen : "Dans les terroristes, vous avez des gens d'origine nord-africaine et d'autres non, des musulmans et des non musulmans, des hommes et des femmes. Avant de dire que tout est lié à l'immigration, il faut savoir de quoi on parle. Il faut comprendre, essayer d'identifier, il faut remettre dans la société des gens qui ont le sentiment d'être laissés de côté."

Nicolas Bay : "Les fichés S sont ceux qui, prioritairement, mettent en danger la France. Les fichés S étrangers, il faut les expulser. Les binationaux, les déchoir de la nationalité française et les expulser. Et les Français, on peut les inculper pour intelligence avec l'ennemi."

Eric Halphen : "Si on dit que l'ennemi c'est uniquement l'étranger, c'est totalement erroné."

• Sur le renouvellement et le redécoupage territorial



Eric Halphen : "Il faut en finir avec le bipartisme politique qui paralyse la France depuis des années. L'action politique doit être ouverte aux gens de la société civile qui connaissent les problèmes et veulent faire profiter de leur expérience. Il faut un mix entre des gens rodés dans l'action politique et d'autres qui ont oeuvré ailleurs, qui se sont frottés au quotidien et à la fiche de paie et qui ont une vision différente que ceux qui sont dans les états-majors politiques depuis leurs 18 ans. Il faut également moraliser la vie politique, par exemple en exigeant un casier judiciaire vierge pour tous les candidats : les gens auront à nouveau confiance en leurs élus."

Nicolas Bay : "Il y a aujourd'hui un mille-feuilles territorial, plus personne ne comprend rien à qui fait quoi. Nous voulons prioritairement restaurer dans leurs compétences fondamentales la commune, le département et ensuite la Nation. " Le Conseil régional serait supprimé et la Région serait une instance de coordination entre les départements. Il ne faut pas des assemblées délibératives et des élus rémunérés à tous les étages."

