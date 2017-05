A Cherbourg, les lycéens dans la rue contre le Front National

Environ 250 lycéens ont manifesté ce mardi 2 mai 2017 dans les rues de Cherbourg (Manche) pour dire leur opposition au Front National.

Une manifestation spontanée de lycéens s'est déroulée ce mardi 2 mai 2017 à Cherbourg (Manche). Environ 250 jeunes se sont rassemblés sur la place de la République, vers 10h30, venus notamment des quatre lycées publics de Cherbourg-en-Cotentin : Grignard, Doucet, Millet et Tocqueville.

Leur mot d'ordre : dire non au Front National, à cinq jours du second tour de l'élection présidentielle qui voit s'affronter Emmanuel Macron (En Marche) et Marine Le Pen (FN).

