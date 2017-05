Cancérologie : à Caen, le dossier du patient est en ligne pour une meilleure prise en charge

Lancé fin 2015, le "portail médecins" abrite plus de 290 000 dossiers de patients pour favoriser leur prise en charge au centre François Baclesse, spécialisé dans la lutte contre les cancers.

Après plus d'un an de service, il a déjà largement fait ses preuves. Le "portail médecins" profite aux professionnels installés dans leur cabinet et dont les patients sont admis au centre François Baclesse à Caen, le grand centre régional contre le cancer. "Le principe est simple : il s'agit d'une interface web permettant aux médecins d'accéder en temps réel à la totalité du dossier médical de leur patient suivi à Baclesse", présente Laurent Roussel, directeur des systèmes d'information de l'hôpital. Son accès est sécurisé.

Informations indispensables

Sur les 2 000 médecins libéraux que compte la Normandie, 1 100 ont déjà reçu une formation pour s'en servir. "Les avantages sont nombreux : gain de temps pour être informés des derniers soins, meilleure appréciation du suivi du patient qui nous permet notamment d'éviter de prescrire quelque chose qu'il l'aurait déjà été, économies d'argent…". Antoine Leveneur, président de l'Union régionale des Médecins libéraux de Normandie, ne tarit pas d'éloges sur cet outil qui n'a pas son pareil en France.

Depuis son lancement fin 2015, 290 000 dossiers de patients ont été intégrés à la base de données et sont donc consultables. S'y trouvent les rendez-vous du patient, ses ordonnances, les comptes rendus de consultation, d'examen et d'hospitalisation, les questions et informations du médecin traitant, et bien d'autres données. "Quel que soit le service, il n'y a pas de prise en charge qui marche sans échanges d'information, rappelle Hubert Crouet, cancérologue. Et c'est d'autant plus vrai avec la cancérologie ambulatoire qui se développe." Le "portail médecin" a de beaux jours devant lui.

A LIRE AUSSI.

Normandie: le Groupement Hospitalier Rouen Coeur de Seine, une révolution pour le patient

Le burn out, un nouveau mal du siècle, en attente de reconnaissance

Afghanistan: complicités internes dans l'hôpital attaqué

"L'Orne dans ma poche", première Appli départementale

Nigeria: 70 morts dans le bombardement d'un camp de déplacés