Retour à la normale dans les cantines de l'agglomération rouennaise

Les enfants ont à nouveau un repas chaud dans leurs assiettes aujourd'hui, mardi 2 mai 2017, dans l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime). La cuisine centrale a été mise hors de cause après l'intoxication alimentaire qui a touché plus de 300 enfants jeudi dernier.

Une toxine en cause?

Vendredi, une inspection a eu lieu dans la cuisine centrale par la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. Elle a écarté tout dysfonctionnement dans la préparation des repas. "Les recherches et les analyses s'orientent vers les matières premières et non vers les techniques de fabrication", explique la préfecture.

Il s'agit probablement d'une toxine présente sur un aliment. Des analyses plus approfondies sont en cours. Les résultats devraient être connus prochainement.

