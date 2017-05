Foot US : Les Léopards de Rouen écrasés par les Flashs

Dimanche 30 avril 2017, les Léopards de Rouen (Seine-Maritime) recevaient les Flash de la Courneuve pour la 8e journée de championnat Elite de Football Américain.

Face au leader du championnat, les Léopards de Rouen n'ont pas résisté. Tout au long du match, les Flashs sont inarrêtables et les Léopards encaissent les points les uns après les autres sans pouvoir arrêter hémorragie. ni répliquer.

A l'issue du match, les Flash sont donc largement devant alors que les Rouennais n'ont pas réussi à ouvrir le score (0-41). Au classement, les Flash prennent une 7e victoire (pour une défaite) et sont au coude à coude avec les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Avec trois victoires pour cinq défaites, les Rouennais sont 5e au classement et devront se battre le dimanche 14 mai 2017 contre les Argonautes d'Aix en Provence (4e avec quatre victoires et trois défaites) pour repartir de l'avant.

