Baseball : Les Rouennais reçus 10 sur 10

Ce dimanche 30 avril 2017, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) se déplaçaient à Clermont-Ferrand pour la 5e journée de Championnat D1 de Baseball.

Depuis le début de saison, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) ont remporté tous leurs matches. Une belle série qui s'est prolongée ce dimanche 30 avril 2017 sur le terrain de Clermont-Ferrand.

Dans le premier match, les Huskies ouvrent le score dès la 1ere manche mais les Arvernes de Clermont-Ferrand ne se laissent pas faire et recollent au score. Ensuite, les deux équipes restent à égalité jusqu'à la 7e manche dans laquelle les Rouennais s'énervent et marquent trois autres points. Clermont ne suit plus et se fait devancer. Dans la 8e, Rouen ajoute un point à son compteur mais Clermont sèche. Le match se termine sur une 9e manche vide et les Huskies remportent le premier match 5-1.

Début de saison parfait

Dans le deuxième match, les Rouennais attaquent fort dès la première manche et marquent trois points. Par la suite, les Rouennais accumulent les points au fil des manches alors que les Clermontois sont bloqués. Les Rouennais s'imposent également dans ce second match 12-1.

Avec ces deux nouvelles victoires, les Huskies cumulent maintenant 10 victoires sur 10 matchs, un score parfait qui les maintient en 1ere place du classement devant Senart, qui compte neuf victoires. Ce score parfait n'est pas une nouveauté pour les Rouennais qui avaient eu la même fiche sur les deux saisons précédentes.

Pour continuer cette série, les Rouennais recevront Montpellier, 3e avec sept victoires et trois défaites, le dimanche 14 mai 2017 pour la 6e journée de championnat.

