Skeet (Coupe du Monde) : le Normand Éric Delaunay 7e à Chypre

En ce week-end du 30 avril et 1er mai, le tireur olympique normand Eric Delaunay était à Chypre pour la reprise de la Coupe du Monde où il a pris une belle 7e place.

En plein milieu de la mer Méditerranée, l'ile de Chypre et sa ville de Larnaka accueillaient ce week-end une nouvelle manche de la Coupe du Monde de skeet.

Objectif Europe et Monde

Sélectionné olympique lors des derniers JO de Rio 2016, le Normand Eric Delaunay y a signé une jolie performance en préambule des championnats d'Europe et championnats du monde qui se dérouleront en juillet et septembre prochain. Le manchois a brillé en signant un très bon 121/125 en cinq manches tirées pour s'offrir une jolie 7e place finale. Seul regret éventuel, si le natif de Saint-Lô avait cassé un plateau de plus, il rentrait directement en finale.

En direct dans l'émission Tendance Sports dimanche soir, Éric DELAUNAY confiait justement ses attentes en vue de ces deux dates cruciales dans son calendrier dans une année post-olympique jamais simple à gérer.

