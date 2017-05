Basket. Dernier tour de piste pour l'USOM

Basket L'USOM (Calvados) affronte Basket Landes dans les matchs pour la 5e place vendredi 5, dimanche 7 et mardi 9 mai 2017. Le match 2, à la Halle Bérégovoy sera l'occasion de célébrer cette belle saison et dire au revoir aux joueuses sur le départ.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Cette magnifique saison de l'USO Mondeville (Calvados) finira dans la joie face à Basket Landes vendredi 5 (20h) à l'extérieur, lundi 8 (16h) à domicile et en cas d'égalité mardi 9 mai 2017 (20h) pour une petite finale pour la 5e place. Déjà qualifiées pour l'Eurocoupe après avoir battu Nantes au tour précédent, les Normandes retrouvent un adversaire qu'elles ont battu deux fois, en étant notamment la première équipe à faire tomber les Landaises en novembre dernier (72-76).

"On a montré cette saison qu'on pouvait rivaliser avec les meilleures équipes de LFB, pas forcément sur toute la saison mais sur un match. Nos deux confrontations ont été spectaculaires, on en espère pas moins pour dire au revoir à KB (Sharp) et Marième (Badiane)", a déclaré le coach Romain L'Hermitte.

En partance respectivement pour Bourges et Lyon, la capitaine et la meilleure marqueuse de l'USOM devraient être fêtées comme il se doit lors du match 2 à la Halle Bérégovoy dimanche 7 mai. Attention cependant à ne pas laisser l'euphorie prendre le dessus sur le résultat, car l'entraîneur veut finir le plus haut possible.

