Juaye-Mondaye: le clergé fait du vélo pour le championnat de France

Les 18èmes championnats de France cycliste du clergé se déroulent lundi 1er et mardi 2 mai 2017 à Juaye-Mondaye près de Bayeux (Calvados). L'événement rassemble une cinquantaine de participants.

Ils sont 56 prêtres, diacre, religieuses et même un évêque à participer aux épreuves de ces 18èmes championnats de France cycliste du clergé pendant 2 jours à Juaye-Mondaye dans le Calvados. Au programme, le contre-La-Montre lundi 1er mai 2017 et la course en ligne mardi 2 mai 2017.

8 Normands au départ

La Normandie est bien représentée avec pas moins de 8 coureurs dont une femme. La soeur Christine Gréverand venue d'Yevetot est l'une des 3 femmes engagées dans les épreuves. Notez également la présence des deux régionaux de l'étape les frères Bernard et Damien qui représentent fièrement l'abbaye de Juaye-Mondaye.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Cyclisme : le tracé 37ème Tour de Normandie en détails

Intempéries : le point sur la situation en direct en Normandie

Violences sexuelles faites aux enfants : le témoignage de Mathieu Johann [vidéo]

Cinq astuces pour assurer au Carnaval de Granville