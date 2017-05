EXERCICE : collision entre un car et deux voitures à Fécamp [photos]

Le 01 mai 2017 à 18:47

Vendredi 28 avril 2017, entre 18h00 et minuit, un exercice grandeur nature s'est déroulé à Fécamp (Seine-Maritime). Une simulation de choc entre un car et des voitures faisant 20 blessés. Les pompiers ainsi que les SMUR du Havre et de Fécamp ont été mobilisés.

L'exercice s'est déroulé sur la D486 entre la zone commerciale de Saint-Léonard et le Centre hospitalier de Fécamp. Pour le scénario : un choc entre un car et deux voitures, le car terminant couché sur la chaussée. L'accident a fait une vingtaine de (faux) blessés. 20 faux blessés De nombreux moyens de pompiers, des équipes du SMUR du Havre et de Fécamp et la police municipale de Fécamp ont été mobilisés sur place. L'exercice aura duré entre 18h00 et minuit. Les photos ci-dessous. A LIRE AUSSI. Seine-Maritime : vaste simulation d'accident pour les secours à Fécamp Normandie : Olvéa, l'entreprise conquérante qui soigne aussi le patrimoine de Fécamp