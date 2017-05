1er mai: affrontements en marge de la manifestation parisienne, deux CRS blessés

Des affrontements entre jeunes cagoulés et CRS en marge de la manifestation parisienne du 1er mai ont fait deux blessés parmi les forces de l'ordre, a indiqué lundi la préfecture de police.

"Des individus masqués et cagoulés ont jeté des projectiles et des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre", qui ont répondu en faisant "usage de grenades lacrymogènes", et "il y a eu deux CRS blessés", a indiqué la police.

