Tendance Sports [REPLAY] : Caen sombre face à Marseille, Delaunay en live depuis Chypre, Chartrain vainqueur à Essay et le XV de France à Granville ... 

Ce dimanche 30 avril 2017, depuis le stade d'Ornano au sortir d'un Caen-Marseille à sensations (1-5), votre émission Tendance vous a offert un programme particulièrement fourni avec pas moins d'une dizaine de sports abordés partout en Normandie et même un petit voyage en méditerranée...

FOOTBALL (Ligue 1) :

Caen balayé par Marseille, analyses et réactions par Julien Mahieu (SoFoot) et Maxence Gorregues en sortie de match avec les interviews de Rudy Garcia (Marseille) et Jordan Adeoti (Caen)

Le Live de la semaine :

Direction la piste de Essay pour l'ouverture du Championnat de France de RALLYCROSS avec la victoire du normand Laurent CHARTRAIN en Super 1600.

L'interview de la semaine :

RUGBY : Du 7 au 10 mai prochains, la fête sera totale au Rugby Club Granvillais qui accueillera le stage du XV de FRANCE avant la tournée estivale. Guillaume LE CAM, trésorier du club local trace le programme de ces trois jours et revient sur la difficulté d'organiser un rendez-vous historique pour le rugby normand.

Le voyage de la semaine :

CHYPRE : Pour terminer ce 237e numéro de Tendance Sports, revivez le direct depuis l'île de Chypre en compagnie de Eric DELAUNAY le tireur normand à la fin de la première journée de Coupe du Monde de SKEET.

HANDBALL/ BASKET :

Retrouvez tous les résultats du week-end et l'immersion de la semaine au CL Colombelles handball, victorieux et maintenu en Nationale 1 ainsi que l'interview de Franck Hamon, directeur sportif satisfait de la saison de l'UBCU Alençon en basket féminin.

