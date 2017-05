Rugby: Les joueurs convoqués avec l'équipe de France à Granville

Le sélectionneur de l'équipe de France de Rugby, Guy Novès, a communiqué, dimanche 30 avril, les noms des joueurs convoqués pour le stage de préparation organisé à Granville (Manche) du 7 au 10 mai. 31 joueurs seront présents dont 5 novices.

Le XV de France sera en Normandie du 7 au 10 mai. Un stage de préparation organisé à Granville (Manche) un mois avant une tournée en Afrique du Sud et 3 matchs face aux redoutables springboks. Pour ce stage, 31 joueurs ont été retenus par le sélectionneur, Guy Novès.

Guirado, les habitués et 5 novices

Si plusieurs cadres de cette équipe de France manquent à l'appel, d'autres seront en revanche bien présents. À commencer par le capitaine de cette équipe, le toulonnais Guilhem Guirado. Parmi les joueurs de renom, on retrouve également les Picamoles, Trinh-Duc et autres Atonio. Dans cette liste figurent également les noms de 5 joueurs qui n'ont jamais joué en Équipe de France, Gabriel Lacroix, Vincent Rattez, Pierre Aguillon, Marco Tauleigne et Darly Domvo.