Football (National): Surpris par Consolat, QRM doit patienter pour fêter sa montée

Samedi 29 avril 2017, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) a perdu son match de la 31ème journée de National au stade Robert Diochon face à Marseille Consolat sur le score de 2-0.

C'est fini de la belle série d'invincibilité de vingt match pour les joueurs du Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) avec cette défaite encaissée samedi 29 avril 2017 au stade Robert Diochon 2-0 face à Marseille Consolat pour le compte de la 31ème journée du championnat de National.

Un match qui aurait pu tourner à l'avantage des joueurs de l'agglomération rouennaise dès la 9ème minute après que Medhy Guezoui fauché dans la surface par le gardien alors qu'il partait au but ne manque son penalty que le gardien marseillais paradera par deux fois.

La décision en fin de match

Une première mi-temps où les occasions franches vont se faire rare et les deux équipes rentreront au vestiaire sur le score de 0-0.

C'est finalement en fin de rencontre que les visiteurs vont tout d'abord ouvrir la marque à la 78ème minute par Diawara qui conclue une belle action 1-0. Les Normands vont logiquement pousser et se découvrir pour égaliser et c'est logiquement que dans les arrêts de jeu de la rencontre que Diawara va doubler son compteur sur un contre fatal aux locaux 2-0.

Avec cette défaite, la première depuis maintenant six mois, les joueurs de Manu Da Costa ont grillé un joker mais reste néanmoins toujours à la première place avec trois points d'avance sur Châteauroux et cinq sur Lyon-Duchère.

Les réactions.

Eric Chelle (entr. Consolat): " Quevilly Rouen,c'est la meilleure équipe de l'année. C'est un gros coup mais mérité à 100%. Il n'y a rien à dire sur notre victoire. La première mi-temps est pour nous, en 2ème, on leur laisse le ballon volontairement. Je suis très très fier de mon groupe ce soir, très content du match. J'avais comme un arrière gout du match de Coupe de France et aujourd'hui c'est notre tour."

Manu Da Costa (entr. QRM) : " il n'y a aucune surprise ce soir. j'ai un peu de regret par rapport au penalty qui nous aurai mis en confiance mais cela ne veut rien dire on aurait pas forcement gagné. Marsielle Consolat a bien joué. Dès qu'on a des absents c'est compliqué, on etait en déficit de solutions face à un effectif au complet. C'est une bonne claque maintenant il n'y a pas péril dans la demeure il faut rester calme et pas s'enerver, on a encore des points d'avance et notre destin entre les mains. Je préfère être à ma place qu'à la leur. Il ne fait pas remettre en cause ce qu'on fait depuis un petit moment maintenant. On a fait quelque chose d'extraordinaire, on veut faire quelque chose exceptionnel."

William Sery (joueur. QRM): " c'est une série qui s'arrête. Il reste encore trois matchs. On va vite relever la tête et aller à Béziers pour aller prendre les points. On est un peu moins bien physiquement, peut être un peu moins d'envie inconsciemment, tout cela peut faire qu'on perd cette après midi. Il faudra bien rebondir c'est cela la force des grandes équipes, on va voir si on est capable de le faire."

