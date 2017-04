Football (Ligue 1) : Caen étrillé par Marseille (1-5) poursuit sa chute interminable vers la Ligue 2

Le 30 avril 2017 à 17:08

Triste scénario pour le Stade Malherbe de Caen en ce dimanche 30 avril 2017. Sous une pluie normande, le score final n'a rien de plus heureux que le temps pour cette 35e journée de Ligue 1, opposant le SMC à l'Olympique de Marseille. Les espoirs de maintien s'éloignent de plus en plus.