Seine-Maritime : Sam'Fa le chanteur Normand sort un clip [video]

Samedi 29 avril 2017 Samir Fajr, désormais connu sous le nom de Sam'Fa sort son premier clip vidéo. Originaire de Rouen (Seine-Maritime), Sam'Fa vit sa passion à plein temps. Après avoir conquis le public marocain en remportant le télé-crochet " La Star Académie " en 2008 au Maroc, Sam'Fa s'inspire de la culture espagnole pour produire son propre single " Gritar " en duo avec Issa Konté.

Sam'Fa est un habitué de la scène : "à 11 ans j'ai commencé les spectacles, j'ai fais parti d'une chorale et j'ai pris goût comme ça " explique le chanteur. Aujourd'hui le rouennais pratique sa passion a plein temps. Sam'Fa est un artiste complet. Il compose, chante et produit par le biais de son label " Obe music " ses titres. Le chanteur est toujours à la recherche de nouveaux défis. Après avoir été désigné vainqueur de la Star Académie marocaine en 2008, Sam'Fa revient maintenant à Rouen, avec beaucoup de projets en tête.

Des influences musicales d'ici et d'ailleurs

C'est d'une rencontre qui remonte à presque 20 ans qu'est né un nouveau projet. En effet la rencontre aussi bien musicale qu'amicale entre Sam'Fa et l'artiste normand Issa Konté donne naissance à un single en duo : " Grita ". Les deux artistes ont tout fait eux même : de la composition à la production. " On se donne de la force mutuellement dans nos carrières " affirme Issa Kondé. Dans ce single au rythme entraînant, on retrouve une influence bien particulière : "Mon frère est désormais en Espagne pour sa carrière de football professionnel, il m'a fait découvrir le pays, sa langue et ses musiques. C'est ce qui m'a donné envie de concocter avec Issa Konté un titre au rythme latino " explique Sam'Fa.

Un Normand bien décidé à conquérir le public de sa région

Même si l'émission marocaine lui offrait de nombreuses opportunités, Sam'Fa fait le choix de rentrer à Rouen : " c'était une très bonne expérience qui m'a permis d'élargir mon public, mais j'ai préférer rester à Rouen et continuer à travailler ma musique " affirme Sam'Fa. Pour Sam'Fa et Issa Konté, le soutient du public normand est primordial : " On est de la région, il y a toujours un départ, et c'est encore mieux que ça commence chez nous ".

Ces derniers seront d'ailleurs en show case au " Swag " à Forge-les-Eaux le 13 Mai.

Grita - Sam'fa ft. Issa Konté

