GP de Russie: 1re victoire en F1 du Finlandais Valtteri Bottas

Le Finlandais Valtteri Bottas a remporté sa première victoire en Formule 1 dans le Grand Prix de Russie, dimanche à Sotchi, pour sa quatrième course sous les couleurs de Mercedes et la 81e depuis ses débuts en 2013.

Parti de la troisième place sur la grille, il a pris le meilleur au départ sur les deux Ferrari de l'Allemand Sebastian Vettel, revenu sous la seconde dans les deux derniers tours, et du Finlandais Kimi Räikkönen, qui complètent le podium.

"Ca a pris un petit moment", a plaisanté Bottas, 27 ans, après avoir coupé la ligne d'arrivée devant Vettel dans un final haletant.

Son coéquipier chez Mercedes, le Britannique Lewis Hamilton, en retrait tout le week-end, termine au pied du podium pour la première fois en neuf GP (depuis son abandon en Malaisie en 2015).

Le novice français de Force India, Esteban Ocon, âgé de 20 ans, a signé avec une septième place son meilleur résultat en F1.

La course a été brièvement neutralisée entre les deuxième et quatrième tours après un accrochage entre le Britannique Jolyon Palmer (Renault) et le Français Romain Grosjean (Haas). Les deux pilotes ont quitté leurs monoplaces indemnes.

L'Espagnol Fernando Alonso (McLaren-Honda) n'a pas pris le départ, victime d'une perte de puissance dans le tour de formation. L'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull), victime de problèmes de freins, a lui abandonné dès le cinquième tour.

A LIRE AUSSI.

GP de Bahreïn: Vettel récompensé, Hamilton doublement puni

GP de Chine: Hamilton et Mercedes prennent leur revanche

F1: Rosberg, première chance pour le sacre au GP du Mexique

GP de Bahrein: Vettel (Ferrari) s'impose devant Hamilton (Mercedes)

GP de Chine: Hamilton rafle la pole et met la pression sur Vettel