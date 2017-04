The Voice : Lucie, talent de Normandie, sur TF1 pour les battles [vidéo]

Originaire de Rouen en Normandie, Lucie a passé avec succès l'étape des auditions à l'aveugle de l'émission de TF1, The Voice. Ce samedi 29 avril 2017, elle affronte Syrine pour l'épreuve des battles.

A seulement 17 ans, Lucie, originaire de Rouen et devenue Lilloise a surpris les quatre coachs avec son interprétation de It's a man's man's world de James Brown. Les quatre coachs se sont retournés. C'est Florent Pagny qu'elle a choisi pour préparer la battle.

Lucie adore chanter. Ses parents l'inscrivent très jeune dans les choeurs pour enfants de la cathédrale de Rouen. Elle intègre, à 6 ans, le conservatoire de chant et de danse.

Place aux Battles !

Pour la célèbre étape des battles, Lucie affronte Syrine, samedi 29 avril 2017, à partir de 21h00 sur TF1.

Le principe des battles

Sur le nouveau plateau transformé en ring, deux talents d'une même équipe vont s'affronter sur une même chanson, lors d'un face-à-face en public. A l'issue de cette prestation, leur coach choisira le talent le plus convaincant, celui qui pourra accéder à la prochaine étape du concours et se rapprocher ainsi un peu plus des grands shows en direct !

Chaque coach conserve le droit de voler un talent à un autre coach pendant l'ensemble de la phase des Battles. Mais, cette année, grâce au "Vol de talent permanent", il peut décider de le remplacer par un autre talent qu'il estime meilleur. Dans ce cas, le premier talent "volé" laisse sa place au nouveau.

