Avec plus de 2g au volant, il ne ressent pas "l'effet de l'alcool"

À Caen (Calvados) samedi 16 janvier 2016 un trentenaire est contrôlé au volant avec plus de 2g d'alcool par litre de sang. Il est 3h du matin et il sort de discothèque. Le tribunal de grande instance de Caen l'a jugé le mercredi 26 avril 2017 pour ces délits.

Il ne ressentait pas l'effet de l'alcool

La police municipale effectuant une ronde de contrôle remarque qu'un véhicule, traversant Caen à 3h du matin, a le volume sonore de sa sono à fond et ne met pas son clignotant pour tourner. Interpellé, le conducteur reconnaît tout de suite avoir passé la soirée en boîte de nuit et y avoir consommé trois bières et trois whiskys. L'éthylomètre pointe 2,10g d'alcool par litre de sang ce dont l'homme semble étonné. "Je ne ressentais pas l'effet de l'alcool", explique-t-il.

Fort heureusement pas d'accident

Son casier judiciaire comporte deux mentions pour délits routiers : défaut d'assurance et refus d'obtempérer. Le ministère public requiert une amende de 300 euros et une suspension de permis de 8 mois. Son avocat excuse son absence due à des contraintes de travail et rappelle que l'homme s'est montré coopératif et sincère en ce qui concerne sa consommation d'alcool. "Fort heureusement il n'y a pas eu d'accident. Soyez clément car il a besoin de son permis pour son emploi et pour aller chercher ses enfants car il est divorcé"

L'homme écope de 300 euros d'amende et de 6 mois de suspension de permis.

