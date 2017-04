Nausicaa, phoque secouru dans la Manche, a retrouvé le large [Vidéo]

Nausicaa a été relâchée en mer vendredi 28 avril 2017. Nausicaa : ce bébé phoque retrouvé sur la plage d'Omonville-la-Rogue (Manche) le 3 mars 2017. Récupéré et soigné par le Centre de sauvegarde le CHENE d'Allouville-Bellefosse, près d'Yvetot (Seine-Maritime), l'animal a été relâché depuis la plage de Fécamp (Seine-Maritime).

Quand Nausicaa a été retrouvée sur la plage d'Omonville-la-Rogue (Manche), il était en état d'hypothermie et sous-alimenté. Âgé d'environ 4 mois, l'animal aurait dû peser entre 30 et 35 kilos alors qu'il n'en faisait qu'entre 13 et 14 kilos.

Pendant deux mois, les soigneurs du CHENE à Allouville-Bellefosse, près d'Yvetot (Seine-Maritime), sont restés à son chevet, le surveillant, le soignant et surtout l'alimentant. Ecoutez Laure Prévost, l'une des soigneuses du CHENE :

Nausicaa fait maintenant 38 kilos

Nausicaa fait maintenant 38 kilos et il était temps que "bébé phoque" retrouve son milieu naturel. Il a été relâché vendredi 28 mars 2017 à 14h30 depuis la plage de Fécamp. Regardez :

