Ligue 1: Lyon peut se méfier d'Angers, un choc Nice-PSG

Lyon se rend vendredi à Angers (20h45), un club qui vient de se qualifier pour la finale de Coupe de France et a récemment posé quelques difficultés à Monaco et au PSG, en ouverture d'une 35e journée de L1 risquée pour les Parisiens qui se déplacent à Nice.

Réceptions des Monégasques, du PSG, et maintenant de l'OL, c'est peu dire que le mois d'avril aura été difficile pour le SCO. Face aux deux premiers, les Angevins ont perdu mais sans démériter (1-0 contre Monaco, 2-0 contre Paris). Et au moment d'accueillir les Lyonnais, ils seront peut-être galvanisés par leur victoire sur Guingamp mardi (2-0), synonyme de qualification en finale de Coupe de France, ce qui n'était plus arrivé au club depuis 60 ans...

En cas de victoire contre l'OL, l'équipe de Stéphane Moulin prendrait en outre une grosse option sur le maintien, qu'il pourrait même valider dès ce week-end en fonction des résultats des écuries de bas de tableau. Une troisième année consécutive en Ligue 1, Angers n'avait plus connu pareille situation depuis 1980-1981.

Bref, Lyon devra aborder sérieusement ce déplacement pour éviter toute surprise, d'autant que son buteur Alexandre Lacazette est toujours forfait, blessé à une cuisse depuis le voyage au Besiktas Istanbul en Europa League.

L'OL, qui cherche à récupérer la 4e place occupée par Bordeaux, reste malgré tout favori face au plus petit budget de Ligue 1. Si l'équipe de Bruno Genesio l'emporte, il faudra ensuite attendre le match des Girondins à Dijon dimanche pour savoir qui termine le weed-end à cette fameuse 4e place.

Cette journée va-t-elle être décisive en haut du tableau ? Le PSG, toujours à la lutte avec Monaco, a en tout cas un déplacement très compliqué à négocier dimanche à Nice. Les Aiglons n'ont perdu que deux fois cette saison en championnat.

De son côté, Monaco recevra Toulouse samedi. Monégasques et Parisiens comptent le même nombre de points, 80, mais l'ASM a un match en retard contre Saint-Etienne le 17 mai.

Le PSG sait donc que la tâche sera difficile et qu'un faux-pas à Nice est tout simplement interdit. "On va se battre jusqu'au bout", a prévenu Blaise Matuidi mercredi.

Le milieu de terrain venait de remporter une demi-finale de Coupe de France au Parc des Princes, une large victoire 5-0 contre... Monaco. Mais c'était une équipe monégasque bis, composée de jeunes du club, pour la plupart inexpérimentés. Le club de la principauté avait clairement d'autres priorités: la Ligue des champions et le championnat.

Programme de la 35e journée de L1:

Vendredi

(20h45) Angers - Lyon

Samedi

(17h00) Monaco - Toulouse

(20h00) Bastia - Rennes

Guingamp - Saint-Etienne

Metz - Nancy

Montpellier - Lille

Nantes - Lorient

Dimanche

(15h00) Caen - Marseille

(17h00) Dijon - Bordeaux

(21h00) Nice - Paris SG

