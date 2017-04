Législatives: Isabelle Boscher lance sa campagne sur Flers/Argentan

Isabelle Boscher et son suppléant Lori Helloco ont lancé leur campagne sur la troisième circonscription de l'Orne, pour les élections législatives ce mardi 25 avril 2017, à la salle René Cassin à Argentan (Orne).

Quarante-huit heures après le premier tour de l'élection présidentielle, Isabelle Boscher et Lori Helloco ont lancé leur campagne pour l'élection législative des 11 et 18 juin 2017. Le lancement de cette campagne s'est déroulé devant des militants, amis et soutiens, mardi 25 avril 2017 à la salle René Cassin à Argentan (Orne). Le 3 mai ce sera l'inauguration du local de campagne dans l'autre grande ville de la troisième circonscription de l'Orne, à Flers.

PS ou En Marche?

Isabelle Boscher était la suppléante du député PS sortant qui, loi anti-cumul oblige, ne se représente pas. Elle a été investie par le parti socialiste, mais elle a soutenu Emmanuel Macron avant le premier tour de la présidentielle. Désormais, elle espère obtenir l'investiture d'En Marche!, quitte à quitter le PS:

Construire l'équité territoriale

"Pour moi, c'est fondamental, explique la candidate au sujet de l'équité territoriale, le seul département du grand ouest qui perd des habitants, c'est l'Orne. Il faut arrêter de monter les habitants les uns contre les autres. Le rural contre l'urbain. Les populations se sentent trop souvent abandonnées". Et d'illustrer ses déclarations avec plusieurs exemples : l'école (la candidate veut contraindre l'Éducation Nationale à respecter les contraintes dérogatoires en faveur des effectifs réduits en milieu rural). Elle veut aussi redonner de l'autorité, de la présence, et de la cohérence aux services de l'État sur les territoires.

Assemblée Nationale

Isabelle Boscher prend très au sérieux le rôle de contrôle des activités du gouvernement que les députés doivent assurer. Elle se dit "passionnée par l'étude des textes, donc des lois":

Isabelle Boscher, 51 ans est professeur agrégée de lettres au lycée Mézeray à Argentan, vice-présidente d'Argentan Intercom. Elle annonce qu'elle renoncera à ses autres fonctions si elle est élue députée.

Lori Helloco, 25 ans, est étudiant avocat, maire adjoint à Flers, plus jeune conseiller départemental en Normandie.

