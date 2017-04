29 millions d'euros pour le Pays du Bocage ornais

Le contrat du Pays du Bocage ornais 2017-2021 a été signé jeudi 27 avril 2017 à Flers (Orne). Il engage 29 millions d'euros de travaux structurants pour ce territoire.

Le contrat du Pays du Bocage ornais 2017-2021 a été signé jeudi 27 avril 2017 à Flers, par l'agglomération de Flers, le Pays du Bocage, le Conseil départemental et le Conseil régional.

86 communes, 90.300 habitants

Vingt-neuf millions d'euros en tout seront mobilisés par les différentes parties pour financer une trentaine de projets d'investissement sur le territoire.

La Région Normandie a décidé de se doter d'une nouvelle politique de contractualisation avec les Départements et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale, mais aussi avec les PETR qui ont une légitimité, comme le PETR du Pays du Bocage Ornais (86 communes, 90.300 habitants).

Une première signature

Il s'agit du premier contrat conclu entre un territoire, la Région et un Département depuis la décision du "G6 normand" qui regroupe les cinq départements et la région qui a décidé d'engager à nouveau un processus de contractualisation avec les territoires, pour mieux répondre à la volonté locale et de dynamiser l'investissement.

"Nous investirons plus de sept millions d'euros dans ce cadre contre 2,7 millions d'euros initialement prévus dans la précédente génération des contrats de l'ex-Basse-Normandie, avec un accent particulier sur le déploiement du Très Haut Débit numérique" a indiqué le président de Région Hervé Morin.

Une trentaine de projets

Ce nouvel engagement permettra d'accompagner une trentaine de projets structurants sur le territoire dans des domaines variés tels que la santé, le développement économique, le sport, la culture, les services, la modernisation et le développement des équipements, des sites touristiques, parmi lesquels: l'extension et la modernisation du centre aquatique de Flers, la modernisation du théâtre de Domfront, la construction d'un pôle numérique à Tinchebray, l'aménagement du quartier Jacques Prévert à la Ferté Macé...

