Macron: "ne pas se positionner", "c'est décider d'aider" la candidate FN

Emmanuel Macron a affirmé jeudi sur TF1 que "ne pas se positionner" entre Mme Le Pen et lui, c'était "décider d'aider Mme Le Pen", à la veille d'une prise de parole du Jean-Luc Mélenchon, qui ne souhaite pas donner de consigne de vote à ses électeurs.

"Les Français ont décidé qu'il y avait deux offres: Mme Le Pen et celle que je représente. C'est l'alternative démocratique. Il faut donc se positionner. Ne pas se positionner, c'est décider d'aider Mme Le Pen", a déclaré le candidat d'En Marche!.

"C'est décider de renforcer un projet qui est un projet de sortie de l'Europe, de l'euro et de la République et de ses valeurs. Très profondément. Et donc c'est une sortie de l'histoire de la France. Et là-dessus, il faut faire un choix responsable", a-t-il poursuivi.

"Soyons tous face à nos responsabilités. C'est trop facile d'avoir fait des leçons de morale pendant longtemps et de vouloir s'en affranchir", a insisté M. Macron, visant implicitement Jean-Luc Mélenchon, qui a décidé de ne pas donner de consigne de vote pour le 7 mai.

A LIRE AUSSI.

Macron soutenu par Delanoë, avant d'autres probables ralliements au PS

Macron et Le Pen: deux programmes aux antipodes, surtout sur l'Europe

Macron défie Le Pen sur ses terres

Macron et Le Pen poursuivent leur mano a mano

Présidentielle: à J-19 du premier tour