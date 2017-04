Intoxication alimentaire : plus de 300 enfants malades à Rouen et Bois-Guillaume

Jeudi 27 avril 2017, les pompiers ont été débordés d'appel de parents d'enfants scolarisés à Rouen et Bois-Guillaume (Seine-Maritime). Plus des 300 élèves ont été victimes de symptômes sévères laissant penser à une intoxication alimentaire.

Au départ, ce sont quelques parents qui ont été appelés dans l'après-midi pour récupérer leurs enfants malades dans différentes écoles de Rouen et Bois-Guillaume (Seine-Maritime). Les élèves étaient pris de vomissements ou de maux de ventre sévères, laissant penser à une intoxication d'origine alimentaire.

Plus de la moitié des écoles de la ville

Rapidement, les pompiers sont submergés par les appels. D'après les chiffres communiqués par la préfecture, plus de 300 élèves seraient concernés par les symptômes.

Du côté de la mairie, on confirme que plus de la moitié des écoles de Rouen, ainsi que quelques établissements de Bois-Guillaume, desservis par une seule et même cuisine centrale, sont concernés. Des recherches sont en cours pour découvrir l'origine et la nature de cette intoxication.

Une cellule de crise ouverte

Une cellule de crise a été mise en place à la mairie et la préfète de région a décidé de l'ouverture du centre opérationnel départemental.

Les autorités appellent ne pas se rendre directement aux urgences si les enfants présentent des symptômes inquiétants mais de composer le 116 117, numéro du Samu.

