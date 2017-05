L'Agenda en Normandie : vendredi 5 mai

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Ce dimanche 7 mai 2017 suivez le deuxième tour des élections présidentielles 2017 sur Tendance Ouest et en direct vidéo sur tendanceouest.com. Pronostics, analyses, débats, résultats, vivez une grande soirée électorale sur notre antenne pour savoir qui de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron sera le futur chef de l'État.

La jeune association M2JS: Moments de Joies Simples, organise son tout premier rallye touristique moto pour une soixantaine de kilomètres de découvertes touristiques ce dimanche 7 mai 2017 à Ravenoville. Au programme de cette sortie: patrimoine historique, paysage des marais, avifaune de la réserve naturelle, monuments et souvenirs du débarquement, flore des jardins ou musées…

CALVADOS

Pour sa troisième édition, samedi 6 et dimanche 7 mai 2017, Villers Games rassemble au Villare de Villers sur mer des associations de passionnés de jeu vidéo ainsi que l'équipe SDL E-sport. Au programme, une quarantaine de postes de jeu avec un large panel de consoles, des années 80 à aujourd'hui, des tournois, du jeu en ligne, des initiations, des simulateurs de conduite et des découvertes autour du jeu vidéo. C'est samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h sans interruption.

Jusqu'au 25 juin 2017, prenez de la hauteur! Admirez Cabourg et la mer depuis les 45 mètres de haut de la Grande Roue. Vente sur place de gaufres, churros et barbes à papa. Horaires: du lundi au jeudi de 11 h à 21 h, le vendredi, samedi, dimanche de 10h à minuit.

ORNE

Dans son précédent album, Tom McClung convoquait les quatre éléments. Onze titres d'un jazz réfléchi et soigné qui témoignent du talent de celui qui fut le pianiste de Marion Brown et de Yusef Lateef avant d'accompagner Archie Shepp sur scène depuis près de 20 ans. Retrouvez-le en concert au quai des Arts à Argentan jusqu'à demain. Plus d'infos sur odc-orne.com.

TFTLabel propose de découvrir le groupe Portier Dean pour le 9e Aérolab# de la saison ce samedi 6 mai 2017 à 16h à la médiathèque François Mitterrand à Argentan puis à 21h30 au Bar Pmu du Forum à Argentan. Retrouvez Portier Dean, vainqueur du Tremplin AÖC Normandie en 2014.