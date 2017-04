Voile : la Dieppe Dash, trait d'union entre Brighton et Dieppe

La 7e édition de la Dieppe Dash a lieu vendredi 28 avril 2017. Il s'agit d'une course à la voile qui consiste à rallier Dieppe (Seine-Maritime) depuis Brighton en Angleterre. Une trentaine de bateaux, dans différentes catégories, est alignée pour le départ. Les tenants du titre sont les Dieppois du Dieppe sail compétition avec à bord des agents du port.

Dash veut dire trait d'union en anglais. Le nom de la course est donc bien choisi puisqu'elle se déroule non seulement entre la France et l'Angleterre, mais aussi entre les ports de deux villes jumelées, Brighton (Sussex de l'Est) et Dieppe (Seine-Maritime). C'est la 7e édition de cette traversée de la Manche, créée par un Anglais, Matt Hoban, pour les clubs de voile Sussex Yachts Team, en partenariat avec le club de voile de Dieppe et les services du port.

Plus d'Anglais au départ, mais la France à l'arrivée

La Dieppe Dash a, avant tout, été créée pour rassembler des propriétaires de bateaux de tous genres, l'idée étant de larguer les amarres en bonne compagnie, et d'en profiter pour passer le week-end en France.

Plusieurs catégories sont tout de même alignées sur cette traversée de 70 milles nautiques, soit près de 130 km. Une course très disputée, une croisière qui relève plus de la ballade, et enfin une dernière catégorie pour les bateaux à moteur qui sont invités à se joindre à l'événement.

L'an passé, c'est un équipage dieppois qui s'est imposé. Celui du "Matador" de la Dieppe Sail compétition, une association de voile locale. Avec à bord du bateau, des skippers de l'association et des agents du syndicat mixte du port de Dieppe.

Plus d'information sur le bateau avec Hervé Barret, skipper et président du comité local des usagers du port et des installations portuaires de plaisance à Dieppe :

Pas de record à prévoir cette année.

Hervé Barret, présent sur le bateau en 2016 ne participe pas à l'édition 2017, mais c'est son fils qui est barreur à bord, Clément Barret. Leur record pour la traversée avec le "Matador" : 7h. Mais les conditions étaient idéales. Peu de chance que cela se reproduise cette année. Écoutez :

Les premiers bateaux sont attendus dans l'après-midi, vendredi 28 avril 2017. Les derniers, tard dans la nuit. Une remise des prix est prévue samedi 29 avril à 13h. S'en suit une soirée, généralement très animée, pendant laquelle skippers et plaisanciers français comme anglais font rapidement abstraction de la barrière de la langue quand il s'agit d'échanger autour d'un verre, d'un repas et d'un concert.

Car la Dieppe Dash, sans autre enjeu que celui de la passion de la voile, est avant tout un moyen de célébrer l'amitié franco-britannique.

A LIRE AUSSI.

Trophée Jules Verne - Francis Joyon deux fois plus rapide que Phileas Fogg!

Vendée Globe: le ponton pris d'assaut par des milliers de visiteurs