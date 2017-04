Football : le vainqueur de la Coupe de France doit beaucoup à la Normandie

Le Paris Saint Germain s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France de football, mercredi 26 avril 2017, en éliminant l'AS Monaco. Le tombeur de l'US Avranches (Manche) en quart de finale disputera la finale contre...

Ah beh voila :

PSG 4 0 US Avranches

PSG 5 0 AS Monaco

US Avranches > AS Monaco .

CQFD .