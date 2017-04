Trafic, météo : vos prévisions pour le premier pont du mois de mai en Normandie

C'est le coup d'envoi d'une série. Ce week-end offre aux Normands le premier pont du mois de mai, avec le lundi 1er mai, férié. À quoi faut-il s'attendre dans le ciel et sur les routes ? Vos questions, nos réponses.

Du côté du ciel

Disons-le, à ce jour, jeudi 27 avril 2017, c'est plutôt mitigé. Samedi 29 avril 2017, la matinée sera rythmée en région entre nuages et éclaircies. L'après-midi, le ciel sera plus dégagé sur le Calvados, la Manche et l'Orne. D'importants passages nuageux sont encore à prévoir sur l'Eure et la Seine-Maritime. Côté thermomètre, 12 à 15° sont annoncés.

Dimanche 30 avril 2017, la situation se gâte dans la nuit, et pour tout le monde, avec l'arrivée de pluies éparses sur tout le territoire. Malheureusement, pas d'amélioration en vue ni dans l'après-midi, ni le lundi 1er mai 2017, férié. La pluie, plutôt rare ces dernières semaines, signe son grand retour. Des orages sont même annoncés sur la Seine-Maritime dans la nuit du dimanche 30 avril au lundi 1er mai 2017.

Le soleil devrait toutefois réussir, par endroits, à s'imposer, par alternance. Sur ces deux jours, côté mercure, attendez-vous à des températures de 6 à 16°.

Sur les routes

Si vous devez vous déplacer à l'occasion de ce week-end de trois jours, organisez-vous. Il y aura du monde sur les routes de la région. Bison Futé voit orange samedi 29 avril 2017 dans le sens des départs en Normandie. Circulation difficile à prévoir, notamment abords des agglomérations. Retour à la normale, et donc au vert, pour la journée dimanche 30 avril 2017 avant un retour à l'orange dans le sens des retours pour la journée du lundi 1er mai 2017.

Et la suite ?

Ce pont de mai est le premier d'une série, comme tous les ans. Cette année, il profite plutôt aux employés qu'aux employeurs puisque le 8 mai 2017 tombe aussi, et c'est logique, un lundi. Celles et ceux qui pourront poser le vendredi 26 mai 2017 feront aussi une belle affaire grâce au jeudi 25 mai 2017, férié. Il s'agit du jour l'Ascension est célébrée.

