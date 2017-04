Une association normande envoie 25 000 livres au Cameroun

Depuis 20 ans, l'association Livres sans frontières basée à Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime) organise des envois de livres vers des pays défavorisés. Ce mardi 25 avril 2017, les bénévoles en ont envoyé près de 25 000 au Cameroun.

Il en faut de la place pour transporter 25 000 livres. Tout un container, pour être précis. C'est ce dont se sont rendus compte les bénévoles de l'association Livres sans frontières ce mardi 25 avril 2017 en préparant un envoi pour le Cameroun.

500 000 livres expédiés

Offrir des livres aux enfants des pays défavorisés, c'est le but de cette association basée depuis 20 ans à Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime). Et dans ce laps de temps, ce ne sont pas moins de 500 000 livres qui ont été expédiés pour trouver une seconde vie.

"Ces livres nous sont donnés par des particuliers qui viennent dans notre local tous les matins avec leurs coffres pleins, décrit Pierre Nouaud, coprésident de l'association. Mais nous en récupérons aussi auprès des établissements scolaires." La plupart du temps, ces ouvrages sont envoyés dans des pays francophones vu que les livres donnés sont majoritairement écrits en français.

Besoin de bénévoles

Selon les demandes, Livres sans frontières peut envoyer des ouvrages scolaires, de la documentation ou des romans. "La seule chose que nous nous interdisons, ce sont les livres religieux ou clairement politiques", précise Pierre Nouaud.

Si ce container plein à ras bord et les précédents ont pu être remplis et expédiés, c'est avant tout grâce à l'aide des adhérents et d'une trentaine de fidèles bénévoles. Des bénévoles qui ne sont parfois pas assez nombreux pour répondre à la demande, mais qui font déjà le bonheur d'écoliers et de lecteurs francophones à travers le monde.

A LIRE AUSSI.

A Gaza plus qu'ailleurs, les livres sont une fenêtre par où s'évader

Après un mois de conflit social, la Guyane dans l'attente