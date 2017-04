Normandie : pour l'arrêter, les policiers crèvent ses pneus

Une course-poursuite a eu lieu dans la nuit du mercredi 26 avril 2017 à Rouen (Seine-Maritime) et dans ses environs. Pour stopper le fuyard, les policiers ont dû immobiliser son véhicule en crevant ses pneus.

C'est une course-poursuite digne des séries télévisées américaines qui s'est déroulée, dans la nuit du mercredi 26 avril 2017, dans les rues de l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime). Tout commence sur les coups de 3h, lorsque des policiers en patrouille repèrent une voiture qui fait des embardées sur la chaussée au niveau du boulevard des Belges, à Rouen.

Mais lorsque les policiers tentent de contrôler le conducteur, celui-ci accélère et prend la fuite en direction du Mont-Riboudet. Après avoir grillé plusieurs feux rouges, il parvient à monter sur l'A150 en direction de Barentin et en descend à la sortie Maromme. Tous feux éteints, le fuyard continue de rouler à vive allure sur des routes départementales et prend même plusieurs ronds-points à contresens.

Prêt à tout pour s'enfuir

C'est grâce à l'intervention d'une seconde patrouille venue en renfort que l'individu est stoppé. Alors qu'il circule sur la route de Duclair, toujours à Maromme, les policiers déploient sur la chaussée le dispositif "stop stick". Cet appareil en plastique qui se place en travers de la route permet de crever lentement les pneus sans les éclater.

La manoeuvre fonctionne puisque le véhicule du fuyard est immobilisé. Mais celui-ci comme ses trois passagers refusent d'en descendre. Les policiers sont donc obligés de casser une vitre pour ouvrir et interpeller les quatre occupants. Le conducteur, un jeune homme de 20 ans habitant à Duclair, a été interpellé et placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire et refus d'obtempérer. Ses passagers ont eux été placés en dégrisement pour ivresse publique et manifeste.

