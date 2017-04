Près de Caen, des cabines téléphoniques transformées en bibliothèques

Mardi 25 avril 2017, le foyer des jeunes travailleurs d'Hérouville Saint-Clair près de Caen (Calvados), a inauguré "la cabine d'Ali Baba". Une cabine téléphonique transformée en bibliothèque participative.

Qui a dit que les cabines téléphoniques n'avaient plus lieu d'être ? Mardi 25 avril 2017, le foyer des jeunes travailleurs (FJT) d'Hérouville Saint-Clair, près de Caen (Calvados) a inauguré une "cabine d'Ali Baba". Il s'agit d'une ancienne cabine téléphonique transformée en bibliothèque. Au total ce sont cinq cabines-bibliothèques qui ont été disposées dans la ville. "Il y en a une au FJT, à la bibliothèque, au centre socio-culturel, à la maison des associations et à la maison de la Bécane", précise Camille, qui a coordonné le projet au FJT. Elles sont à destination de tous les Hérouvillais.

Faire voyager le livre

Les cabines téléphoniques ont été réhabilitées et décorées par cinq jeunes dans le cadre d'un chantier éducatif. De nombreux livres y ont été disposés. "On a récolté des livres de tous les côtés. Les gens peuvent aussi venir en déposer". La maison de la bécane a choisi un thème plus porté sur le voyage. Le FJT, lui, a mis l'accent sur la diversité. "Nous avons un public qui va de 16 à 30 ans, le but est de trouver des livres qui intéressent le plus grand nombre. On a pris des trilogies, des livres de cuisine, de sport et aussi des DVD".

Le but est de promouvoir la lecture chez les plus jeunes mais pas seulement. "Nous voulons qu'il y ait un véritable partage du livre, que celui-ci voyage et ça peut permettre aussi aux habitants de découvrir des lieux dans leur propre ville".