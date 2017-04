En Seine-Maritime, En Marche veut "rassembler autour d'un projet cohérent"

Dans l'entre-deux tours, les soutiens d'Emmanuel Macron restent en ordre de bataille et rappellent que leur candidat est celui qui veut dépasser les clivages politiques.

Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, les soutiens d'Emmanuel Macron ont de quoi avoir le sourire. Quelques heures seulement après la proclamation des résultats, une grande majorité des élus du département ont appelé à voter pour leur candidat pour faire barrage au Front National.

Éviter de s'enfermer dans les clivages

Et pourtant, le leader d'En Marche n'arrive que troisième dans le département, derrière Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Dominique Gambier, maire de Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime) et soutien d'Emmanuel Macron dès le premier tour, rappelle que "c'est une bonne chose qu'Emmanuel Macron soit au second tour mais je suis malheureux que la France, le pays des droits de l'homme, le pays des lumières, ait désigné Marine Le Pen pour s'opposer lui."

Il espère que, "si la gauche et la droite sont fracturées sur beaucoup de sujets, que ce soit sur l'Europe, sur la laïcité, sur l'économie, sur la dette… il faut éviter de s'enfermer dans ces clivages, même si la gauche et la droite continuent à dire quelque chose en France."

Le candidat "du renouvellement"

Et pour convaincre les électeurs hésitants, Damien Adam, chef de file d'En Marche 76, assure que le projet de son candidat est "le seul qui soit crédible notamment en ce qui concerne la réforme de l'Europe: on a besoin d'une Europe qui soit forte. Face à des puissances mondiales comme les États-Unis ou la Chine, nous devons agir au niveau européen pour avoir un poids suffisant pour imposer nos normes aux autres pays."

Son leitmotiv pour rallier les derniers indécis? "La logique d'Emmanuel Macron depuis un an est celle du renouvellement. Nous avons annoncé que 50 % des candidats aux législatives seront issus du renouvellement."

