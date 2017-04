"Peste ou choléra": ces Français qui refusent de choisir entre Macron et Le Pen

Le 26 avril 2017 à 10:40

La disqualification du héraut de la gauche anti-libérale Jean-Luc Mélenchon et du conservateur François Fillon, au premier tour de la présidentielle française, a laissé un goût amer à une cohorte d'électeurs qui refusent de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, "la peste et le choléra".