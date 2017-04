À Rouen, le pont et la trémie Boieldieu vont être fermés deux mois pour travaux

La Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) surveille depuis plusieurs années une fissure inquiétante dans un mur de la trémie Boieldieu, sur les quais rive droite. Elle va finalement intervenir cet été, fermant cet axe de circulation majeur en juillet et en août. Pour faire d'une pierre deux coups, le pont Boieldieu sera fermé et rénové au même moment.

L'intervention était à prévoir depuis un moment, elle aura finalement lieu à l'été 2017. La Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) a annoncé, jeudi 20 avril 2017, son intention de fermer le pont et la trémie Boieldieu pour des travaux de consolidation nécessaires.

Un mur fissuré

En effet, la plus ancienne trémie de Rouen, qui permet de relier les quais hauts et les quais bas sur la rive droite de la ville, "est sous surveillance depuis des années à cause d'une fissure dans un mur", précise Olivier Rusch, directeur général adjoint aux espaces publics et à la mobilité durable à la Métropole. Des travaux sont donc envisagés depuis quelque temps et se tiendront du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'août.

Dans un premier temps, de mai à juin, la circulation sur le pont Boieldieu sera maintenue et la trémie restera ouverte dans un sens de circulation, d'abord du boulevard des Belges vers la place Saint-Paul puis dans l'autre sens. Puis, en juillet et en août - une période choisie pour limiter les conséquences sur la circulation - le pont et la trémie seront complètement fermés.

Un chantier à plus de 6 millions d'euros

Pour Frédéric Sanchez, le président de la Métropole, la fermeture de cette liaison entre les deux rives de Rouen n'est pas comparable avec celle du pont Mathilde: "cette fois, les travaux ne sont pas aussi longs, il n'y a pas autant de passage et nous sommes préparés." Quelques complications sont toutefois possibles malgré les déviations prévues. Hors période de vacances, la trémie enregistre le passage d'environ 18 000 véhicules par jour rien que dans la direction de Saint-Paul vers le Théâtre des Arts.

Concrètement, le mur Nord de la trémie (côté habitations) sera renforcé tandis que le mur Sud (côté Seine) sera complètement détruit et reconstruit. En ce qui concerne le pont Boieldieu, les travaux consistent surtout à renforcer les piliers Sud, sur la rive gauche, en installant une nouvelle dalle. Pour l'ensemble de ces deux chantiers, 6,4 millions d'euros ont été investis conjointement par la région Normandie et la Métropole.

A LIRE AUSSI.

Trémie Boieldieu à Rouen : des travaux en 2017 et des places de stationnement en moins dès maintenant

Accident à Rouen : la circulation fermée sur la trémie de la Motte dans le sens Rouen-Paris