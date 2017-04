Course à pieds: les dix kilomètres d'Argentan

Les "10 kilomètres d'Argentan" sont disputés ce vendredi 29 avril 2017 à 20h30 au départ du champ de foire d'Argentan (Orne). L'épreuve connaît cette année quelques modifications. Rencontre avec John Lainé, chargé de communication à La Bayard, club organisateur de la course.

C'est le rendez-vous traditionnel des coureurs à pieds à Argentan (Orne): les dix kilomètres sont disputés ce vendredi soir 29 avril 2017.

Plusieurs épreuves

Cette soirée de course à pieds propose également des épreuves pour les jeunes, et une course sur cinq kilomètres. Mais la plus courue est l'épreuve sur une distance de dix kilomètres à travers les rues de la ville.

600 participants sur les 10 km

Sur l'épreuve des dix kilomètres, les organisateurs attendent plus de six cents participants, dont une vingtaine de très bons coureurs régionaux, avec quelques nouveautés pour cette édition 2017.

John Lainé, chargé de communication à la Bayard Argentan:

Départ près du hall expo d'Argentan. Les inscriptions sur le web sur place sont possibles jusqu'à jeudi 27 avril. Sur place, pour les cinq kilomètres, vendredi soir jusqu'à 19h30. Pour les dix kilomètres, jusqu'à 19h45.