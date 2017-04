À Rouen, des entretiens d'embauche... sur un terrain de balle au prisonnier !

Ce mardi 25 avril 2017, le Kindarena de Rouen (Seine-Maritime) a accueilli une initiative originale en Normandie. Pour changer du traditionnel entretien d'embauche formel en costume-cravate, recruteurs et candidats se sont rencontrés pendant une partie de balle au prisonnier.

C'est une drôle d'initiative que celle proposée ce mardi 25 avril 2017 au Kindarena de Rouen. A l'appel de Pôle emploi, de la salle de sport et de la Cité des métiers, des recruteurs et des personnes en recherche d'emploi se sont rencontrées... sur un terrain de balle au prisonnier !

Casser la barrière de l'entretien

"Le but, c'est de se rencontrer et d'apprendre à se connaître dans un cadre différent", décrit Bertrand Lesueur, directeur territorial au Pôle emploi. Sur le terrain, huit recruteurs et une trentaine de candidats ont été séparés en équipes pour un tournoi sportif. "Nous avons essayé de faire correspondre les candidats avec le recruteur du poste qu'ils recherchent", confie Charlotte, qui a participé à l'organisation pour le Kindarena.

Si tous les postes étaient en lien avec les métiers du sport et de l'animation, les missions sont variées comme responsable de rayon dans un magasin de sport, employé polyvalent ou même commercial. Après le succès de cette première édition, les organisateurs espèrent reproduire l'expérience prochainement.

