Un retour mitigé du Gers pour l'Aviron caennais

C'est au début du week-end de Pâques 2017 que se tenaient les championnats de France d'aviron, dans la catégorie Bateaux Courts, sur le lac de l'Uby (Gers).

Pas moins de 550 compétiteurs s'étaient donné rendez-vous du jeudi 13 au dimanche 16 avril 2017 sur ce plan d'eau entre Cazaubon et Barbotan-les-Thermes pour prétendre à une intégration dans l'équipe nationale senior qui participera à la prochaine saison internationale. Quatre Caennais étaient présents : Raphaël Jugé, Ikhlef Morvan, Christophe Caron et Romuald Thomas, vice-champion du monde espoir l'an dernier. Ce dernier s'est illustré l'an passé en deux de pointe à Rotterdam, avec l'expérimenté double champion du monde Laurent Cadot de l'Aviron club de Boulogne-Billancourt

Bonne première journée

La première journée a été concluante et laissait de bons présages pour la suite du week-end avec à l'issue des contres la montre, une bonne 7e place (sur 35) pour Romuald Thomas et son équipier Laurent Cadot en SH2-, tandis que de leur côté Ikhlef Morvan et Raphaël Jugé terminaient respectivement à la 16e et 29e place (sur 30) en SH1X. Par ailleurs, Christophe Caron a terminé sa course en troisième position.

La suite de la compétition a vu la qualification en finale C de Ikhlef Morvan, après une bonne 5e place en SH1X, et en finale A en SHTA pour Christophe Caron. Malheureusement Romuald Thomas n'est pas parvenu à atteindre la finale A. Il s'est donc contenté de la finale B en SH2-.

Le classement

Dimanche soir, le classement des licenciés caennais était le suivant : une 29e place pour Raphaël Jugé, une 5e place de la finale C pour Ikhlef Morvan en SH1X (à noter que ce résultat le sacre Champion de France des + de 45ans !). Pour la catégorie SHTA, Christophe Caron a terminé le championnat à la 6e place et enfin en SH2-, déception pour Romuald Thomas et son coéquipier, qui ont dû se contenter de la 2e place en finale B.

