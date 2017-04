Rouen se prépare à accueillir la 54e édition des 24h motonautiques

Dimanche 30 avril et lundi 1er mai 2017, les 24h motonautiques reprennent comme chaque année leur place autour de l'Ile Lacroix, sur la Seine, à Rouen (Seine-Maritime). Un événement qui passionne amoureux de sports mécaniques, sponsors locaux et habitants.

Le 1er mai rime forcément avec 24h motonautiques pour les Rouennais (Seine-Maritime) et les amoureux de sports mécaniques. Ce lundi 1er mai 2017 ne dérogera pas à la tradition pour l'organisation de la 54e édition des 24h dans la ville aux cent clochers.

Un Rouennais grand favori de l'épreuve

Certes, depuis quelques années, la course a perdu de sa saveur selon quelques suiveurs qui regrettent qu'elle soit coupée la nuit. Mais tous ne sont pas de cet avis, comme Gabriel Nollet, amoureux de sports mécaniques, dirigeant d'une PME à Rouen et sponsor titre de l'écurie de Philippe Chiappe, le grand favori de l'épreuve: "Ce format de course en deux parties, je trouve que c'est mieux sur le plan de la sécurité. Et puis s'arrêter à une heure du matin, c'est pas plus mal vu qu'il n'y a plus de public à trois ou quatre heures du matin."

L'équipe qu'il sponsorise, le Team Drakkar Inshore, sera présente dans les trois catégories de bolides au départ de cette course comptant pour le championnat du monde d'endurance de l'Union internationale motonautique (UIM). Sur le circuit délimité sur la Seine autour de l'Ile Lacroix, Philippe Chiappe tentera de surfer sur la vague de son très bon premier succès acquis au Portugal en ouverture de la saison de F1. Selon Gabriel Nollet, le triple champion du monde en titre de F1 "est très motivé" et aura à coeur de briller à domicile.

250 000 personnes attendues

Face à lui, des pilotes originaires de 20 pays différents tenteront de décrocher la victoire dans chacune des trois catégories. Si le résultat est forcément important, Gabriel Nollet espère comme tous les amoureux des 24h et les autres sponsors voir ses trois bateaux rallier l'arrivée. "Mais il faut surtout que le spectacle soit bon et que le beau temps soit avec nous pour que le public réponde présent", ajoute-t-il.

Pour cette 54e édition, le Rouen Yacht-Club qui organise l'événement espère rassembler près de 250 000 spectateurs sur les bords de Seine. Encadrés par les quelque 200 bénévoles qui veillent à la bonne tenue de la course, ils seront certainement nombreux à assister au départ de l'épreuve, le dimanche 30 avril 2017 à 10h. Et peut-être encore plus à venir saluer les équipages vainqueurs, le lundi 1er mai 2017, lorsque le drapeau à damier sera brandi.

