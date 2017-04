Boxe anglaise. Le boxeur fleurysien Joseph Meyobene remporte la ceinture des Vikings cadets

Boxe anglaise Le boxeur de Fleury-sur-Orne (Calvados) Joseph Meyobene a remporté la ceinture des Vikings dans sa catégorie des -66kg cadets à Carentan (Manche) dimanche 23 avril 2017. Le jeune boxeur de 15 ans l'a emporté aux points face à Youcef Sahmi.

Joseph Meyobene repart de Carentan (Manche) avec la ceinture des Vikings autour de la taille ce dimanche 23 avril 2017. Licencié à la JS Fleury-sur-Orne (Calvados), Joseph boxait dans la catégorie -66kg en cadets. Après le forfait de son adversaire au tour précédent, le jeune boxeur (15 ans) s'est vu propulsé directement en finale contre Youcef Sahmi, de Blagnac (Haute-Garonne) et l'a emporté aux points. "Pour moi il gagne le 2e et le 3e round, explique son entraîneur Thierry Bertrand. Il a bien boxé mais on a toujours l'impression qu'il est en dessous de ses moyens, c'est dommage."

12 combats, 8 victoires

Joseph Meyobene a malgré tout de quoi se satisfaire de cette victoire dans un tournoi international, lui qui avait échoué en finale du critérium France cette année. Avec désormais huit victoires en douze combats, la route du boxeur fleurysien se poursuivra normalement le 5 mai à Saint-Pierre-sur-Dives à l'occasion la demi-finale du critérium de France professionnel.

