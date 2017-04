Darnétal : gêné par le bruit, il aurait incendié une voiture

Un homme jugé par le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime) pour dégradation de biens et incendie volontaire a été relaxé des faits dont on l'accusait vendredi 21 avril 2017.

À Darnétal (Seine-Maritime), le 4 juillet 2015, des convives, tous voisins dans le même immeuble, organisent un barbecue. L'ambiance semble conviviale. Un seul des voisins n'est pas présent. Tous le décrivent comme une personne calme, mais secrète et imprévisible. La fête provoque un peu de bruit, cela l'agace. Il s'énerve et une dispute éclate, tournant vite à l'échange de coups. Un des convives sort un couteau de sa poche et agresse le prévenu, le blessant légèrement au visage. Tous s'emploient à calmer la situation. Le prévenu se reprend et remonte chez lui.

Il nie les faits

Tôt ce matin-là, les pompiers, bientôt suivis par la police, arrivent sur les lieux. Une voiture a pris feu sur le parking de l'immeuble. Les policiers demandent à tous les occupants de sortir, par précaution, car les flammes ont commencé à lécher la façade de l'immeuble.

Le prévenu ne répond pas et n'obéit pas à l'injonction. Interpellé, il est placé en garde à vue et emmené à l'hôpital pour soigner sa blessure. " Je ne suis pas l'auteur de l'incendie" assure-t-il. Entendue à son tour, la propriétaire dénonce le prévenu comme l'incendiaire. Depuis, elle a cependant disparu de l'immeuble, laissant en outre plusieurs loyers impayés. Pour le Ministère public " out concourt à établir la responsabilité du prévenu". Sa défense retient que "les éléments matériels ne suffisent pas à accuser le prévenu ".

Après délibération, le Tribunal relaxe l'individu des faits qui lui sont reprochés.

