Originaire de Caen, il veut faire le tour du monde en avion

Depuis fin 2013, un Caennais (Calvados) et un Malouin (Ille-et-Vilaine) rêvent de faire le tour du monde en biplan, un avion pourvu de deux ailes superposées. Toujours à la recherche de financement pour boucler leur budget, ils espèrent décoller au printemps 2018.

Capitaine de la marine marchande, le plus souvent au large du delta Niger, Marc Bonguardo s'apprête à quitter l'eau quelques mois pour rejoindre le ciel. Au printemps 2018, ce Caennais de 50 ans entend bien embarquer à bord d'un biplan à cockpit ouvert pour réaliser un tour du monde par l'ouest. "Une expédition aéronautique qui n'a plus été réalisée depuis 1924", explique ce passionné d'aviation qui a découvert les airs depuis l'aérodrome de Carpiquet, aux portes de Caen (Calvados), il y a cinq ans.

22 pays, 77 escales

Pour parcourir les 33 000 km au programme en cinq à six mois, il s'appuiera sur son compagnon d'aventure, Thomas Launay, également capitaine de la marine marchande et originaire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Depuis leur bateau et grâce à Internet, les deux hommes travaillent assidûment sur leur projet, d'ores et déjà soutenu par le ministère de la Culture, National Geographic et le groupe France Télévisions. "L'épopée sera filmée et nous espérons pouvoir en tirer différents épisodes." Lors de l'escale prévue à Pékin, les deux aventuriers envisagent par exemple de dresser le portrait de la première aviatrice chinoise dans les années 50. "Sur l'île de Bering, nous chercherons à présenter un artiste, Dimitri, et son fils, personnages emblématiques de ce bout du monde".

Pour traverser les 22 pays et rallier les 77 escales de leur itinéraire, avec un départ depuis Battle Creek aux États-Unis, les deux hommes entendent lancer à l'automne la construction de leurs deux avions auprès de la Waco Aircraft Corporation dans le Michigan. "L'idée nous est venue d'images d'archives sur lesquelles nous sommes tombées au sujet du premier tour du monde réalisé en avion en 1924". À un an du départ, ils cherchent encore quelques soutiens financiers pour pouvoir boucler le budget de cette aventure insolite.

