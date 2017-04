Calvados : pour aider un compatriote, elle encaisse des chèques contrefaits

En 2014, une trentenaire ivoirienne héberge un compatriote. Celui-ci n'ayant pas de compte bancaire, elle accepte d'encaisser plusieurs chèques sur le sien pour lui rendre service. Jeudi 20 avril 2017, elle était jugée pour usage de chèques contrefaits devant le tribunal correctionnel de Caen (Calvados).

Une Ivoirienne âgée de 36 ans a comparu jeudi 20 avril 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour usages de chèques contrefaits, ceci en juin 2014.

En tout six chèques sont encaissés

La prévenue ne connait pas l'homme qu'elle accepte d'héberger, c'est l'ami d'un cousin. En juin 2014, un chèque de 3 787 euros qui a été volé est déposé sur son compte. Elle explique : " l a été déposé mais pas par moi. C'est celui qui vivait chez moi, il a du fouiller dans mes affaires et trouver le numéro de mon compte." Néanmoins elle lui reversera 2000 euros et gardera le reste. Par la suite d'autres encaissements auront lieu (4 000 euros, 3 000 euros...) un total de six chèques contrefaits passeront par son compte.

Plus aucune nouvelle de l'homme

Le président lui fait remarquer que l'on aurait pu croire à sa bonne foi s'il n'y avait eu qu'un seul chèque. "Aider un compatriote qui n'a pas de compte bancaire est une chose, mais encaisser des chèques contrefaits en est une autre. On a du mal à croire que vous vous êtes fait avoir." Pourtant l'homme a disparu et elle n'en a plus aucune nouvelle, affirme-t-elle.

Les chèques ne sont pas endossés avec sa signature

La procureure estime que la prévenue nie sa responsabilité et minimise son rôle. Elle requiert 1 mois de prison avec sursis.

L'avocate de la défense fait remarquer que le chèque de 3787 euros n'a pas été endossé avec sa signature. "Ce n'est pas un petit montant. La banque aurait du vérifier la concordance des signatures. Je demande d'entrer en voie de relaxe car il n'y a pas assez d'éléments pour entrer en voie de condamnation."

L'affaire a été mise en délibéré au mardi 20 juin 2017.

